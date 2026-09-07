Fiamme nei campi, mobilitati i Vigili del Fuoco

GUARDISTALLO – Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel primo pomeriggio una zona rurale e collinare nel territorio di Guardistallo, nei pressi della Strada Provinciale del Poggetto.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Le fiamme hanno coinvolto campi e vegetazione, rendendo necessario un intervento articolato per cercare di circoscrivere il fronte del rogo.