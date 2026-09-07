Fiamme nei campi, mobilitati i Vigili del Fuoco

GUARDISTALLO – Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel primo pomeriggio una zona rurale e collinare nel territorio di Guardistallo, nei pressi della Strada Provinciale del Poggetto.
L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Le fiamme hanno coinvolto campi e vegetazione, rendendo necessario un intervento articolato per cercare di circoscrivere il fronte del rogo.
Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate con due autopompe serbatoio e mezzi campagnoli. Data l’estensione dell’area interessata, alle operazioni da terra si è aggiunto anche il supporto dal cielo.
In azione un elicottero Drago del reparto volo di Cecina dei Vigili del Fuoco e un secondo elicottero della flotta regionale antincendi. I mezzi hanno effettuato lanci sulla zona interessata dalle fiamme, affiancando il lavoro delle squadre impegnate a terra.
Nell’area sono presenti anche gli operatori dell’Antincendi boschivi (Aib) e le forze dell’ordine.
Le operazioni sono proseguite nel pomeriggio per contenere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Al momento non risultano segnalazioni relative a persone coinvolte.