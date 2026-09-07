Maxi sequestro da 36 milioni: immobili sotto chiave anche nel Pisano

PISA – C’è anche la provincia di Pisa nel maxi sequestro patrimoniale scattato nell’ambito di una complessa indagine della Guardia di Finanza su un presunto sodalizio criminale con collegamenti alla criminalità mafiosa.

Sono complessivamente 398 gli immobili, tra fabbricati e terreni, sequestrati nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Pisa, per un valore stimato di circa 32,6 milioni di euro. Un patrimonio ingente che rappresenta uno dei capitoli più rilevanti dell’operazione condotta dai militari del Comando Provinciale di Catanzaro insieme agli specialisti dello S.C.I.C.O.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catanzaro, ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di aver promosso e diretto un’associazione per delinquere.

Le contestazioni comprendono turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, oltre a presunte truffe aggravate finalizzate all’ottenimento di contributi pubblici nel settore dell’agricoltura.

Secondo la ricostruzione investigativa, il gruppo avrebbe operato anche attraverso numerose società immobiliari e agricole, formalmente intestate a persone considerate di fiducia o prestanome. Una parte dell’attività avrebbe riguardato proprio il settore delle aste e delle procedure esecutive e fallimentari.

Gli investigatori hanno inoltre individuato società agricole che avrebbero partecipato ripetutamente a bandi pubblici per ottenere finanziamenti a fondo perduto, nell’ambito di quello che viene contestato come un sistema strutturato di acquisizione illecita di risorse pubbliche.

Il provvedimento cautelare ha portato in carcere due persone originarie delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, per le quali è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso. Tre indagati del Catanzarese, due imprenditori e un avvocato, sono invece stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Ma è il capitolo patrimoniale a coinvolgere direttamente anche il territorio pisano. Oltre ai 398 immobili sequestrati, l’operazione ha portato al blocco di circa 2,5 milioni di euro, con disponibilità individuate nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Arezzo.

Sotto sequestro sono finite anche 15 persone giuridiche del settore agricolo, per un valore stimato di circa 1,6 milioni di euro.

Per la provincia di Pisa, dunque, il dato più significativo è rappresentato da quei fabbricati e terreni inseriti nel vasto patrimonio immobiliare sequestrato dagli investigatori, il cui valore complessivo, considerando tutti i territori interessati, arriva a 32,6 milioni di euro.