Si finge carabiniere e tenta di farsi consegnare i gioielli: i veri militari lo aspettano in casa

SAN MINIATO – Doveva essere l’ennesima truffa ai danni di una coppia di anziani, ma questa volta il piano è andato storto. A presentarsi alla porta dell’abitazione non ha trovato due persone indifese, bensì i veri Carabinieri, che lo stavano aspettando.

È finito così in manette un uomo di 52 anni, arrestato in flagranza dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Miniato con l’accusa di tentata truffa aggravata.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio del 4 settembre. A far scattare l’intervento dei Carabinieri è stata la segnalazione di un residente, insospettito da una telefonata ricevuta poco prima dalla moglie. Dall’altra parte del telefono, un uomo che si era spacciato per un appartenente all’Arma aveva chiesto alla donna di raccogliere e preparare tutti gli oggetti preziosi e i monili in oro presenti nell’abitazione.

Il falso carabiniere aveva utilizzato come pretesto la necessità di effettuare alcune imminenti verifiche, riuscendo così a convincere la donna a preparare i gioielli per la consegna.

Il marito, però, ha capito che qualcosa non tornava e ha avvertito i Carabinieri. I militari, raccolte le informazioni necessarie, hanno organizzato rapidamente un servizio di appostamento direttamente all’interno dell’abitazione della coppia.

Poco dopo, come previsto, il 52enne si è presentato alla porta. Si è nuovamente qualificato come carabiniere e ha preteso che gli venissero consegnati i gioielli. A quel punto sono intervenuti i militari appostati, che lo hanno bloccato e immobilizzato.

Durante la successiva perquisizione personale sono stati trovati e sequestrati due telefoni cellulari. Gli investigatori stanno ora cercando di capire se l’uomo abbia agito da solo o se, come spesso accade in questo tipo di raggiri, facesse parte di una rete più ampia. Sono infatti in corso accertamenti per individuare eventuali complici che potrebbero aver gestito le telefonate utilizzate per preparare il terreno alla truffa.