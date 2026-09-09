Il colonnello Dario Sopranzetti è il nuovo comandante provinciale delle Fiamme Gialle pisane

PISA — Cambio al vertice della Guardia di finanza di Pisa. Il colonnello Dario Sopranzetti ha assunto ufficialmente l’incarico di comandante provinciale delle Fiamme Gialle pisane, raccogliendo il testimone alla guida del Comando provinciale.

La cerimonia si è svolta nella caserma “Sottotenente Leone Mario Benvenuti” di via Paolo Semeraro, alla presenza del comandante regionale Toscana della Guardia di finanza, generale di divisione Gianluca Filippi.

Originario di Ancona, 49 anni, sposato e padre di un figlio, il colonnello Sopranzetti arriva a Pisa dopo l’esperienza maturata a Roma al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.

La sua è una lunga carriera all’interno del Corpo. Dopo la frequenza dell’Accademia, ha comandato la Tenenza di Tarquinia, per poi essere assegnato al Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia, dove si è occupato inizialmente di frodi comunitarie e successivamente di verifiche fiscali nei confronti di soggetti di rilevanti dimensioni.

Ha quindi ricoperto l’incarico di comandante di un corso di cadetti presso l’Accademia della Guardia di finanza di Bergamo e, successivamente, ha prestato servizio all’Ufficio Legislazione del Comando Generale.

Dopo aver frequentato, a seguito di concorso per titoli ed esami, il Corso superiore di polizia economico-finanziaria, conseguendo il relativo titolo, è stato destinato a Firenze, dove ha ricoperto prima l’incarico di comandante del Gruppo territoriale e poi quello di comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Un curriculum arricchito da una solida formazione accademica: Sopranzetti è laureato con lode in Scienze della sicurezza economico-finanziaria e ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e Scienze politiche. Ha inoltre ottenuto un master universitario di secondo livello in Diritto tributario internazionale alla LUMSA di Roma ed è abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia.

Alla cerimonia di insediamento hanno partecipato i comandanti dei Reparti dipendenti delle sedi di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra, insieme a una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri. Presenti anche le Sezioni ANFI di Pisa, San Miniato e Pontedera.