“Sono della Polizia, ci faccia vedere i gioielli”: ma in casa c’erano gli agenti veri, arrestato a Pisa

PISA — Ha provato a mettere in scena la classica truffa del falso appartenente alle forze dell’ordine, ma questa volta ad attenderlo nell’appartamento c’erano proprio i poliziotti. La Squadra Mobile di Pisa ha arrestato in flagranza un 21enne italiano, accusato di tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 65 anni residente a Cisanello.

Il piano era stato preparato con una telefonata. Qualcuno, dall’altra parte della cornetta, si era presentato come appartenente alle forze dell’ordine e aveva raccontato alla donna che l’auto intestata al marito era stata individuata in prossimità del luogo di una rapina. Da qui la richiesta di poter entrare nell’abitazione per controllare gli oggetti preziosi custoditi dalla famiglia.

Ma qualcosa non ha funzionato.

La 65enne era infatti in casa insieme al marito e i due hanno intuito che quella telefonata poteva essere una trappola. La donna ha continuato a parlare con i presunti truffatori, mentre il marito ha contattato il 112.

La risposta della Polizia è stata immediata. Gli investigatori della Squadra Mobile sono arrivati nell’abitazione e hanno predisposto un appostamento, nascondendosi sia all’interno sia nelle vicinanze dell’ingresso.

Poco dopo è arrivato il giovane. Come previsto, si è presentato alla porta qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine e ha chiesto di poter controllare i gioielli della famiglia.

A quel punto sono entrati in azione gli agenti, che lo hanno bloccato e accompagnato in Questura.

Al termine degli accertamenti, d’intesa con il magistrato di turno della Procura di Pisa, nei confronti del 21enne è stato formalizzato l’arresto in flagranza per tentata truffa aggravata.

L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto a questo tipo di raggiri che negli ultimi giorni ha già portato la Squadra Mobile a un altro arresto analogo. Un risultato ottenuto anche grazie al coordinamento tra gli uffici della Questura e alla possibilità di far intervenire rapidamente gli investigatori in borghese quando viene segnalata una truffa in corso.

Dalla Polizia arriva intanto un nuovo invito alla prudenza: davanti a richieste sospette da parte di persone che sostengono di appartenere alle forze dell’ordine è fondamentale non aprire la porta e verificare sempre telefonicamente la loro identità.