Paura|
Autoarticolato fuori strada nella notte a Santa Croce, conducente estratto dai vigili del fuoco
Affidato al 118 per le cure necessarie
SANTA CROCE SULL’ARNO – Paura nella notte per un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di questa mattina in via Livornese, dove un autoarticolato è uscito dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.
A dare l’allarme sono stati i soccorsi, con la squadra dei Vigili del fuoco di Pisa intervenuta sul posto. Il conducente è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118.
L’intervento ha richiesto anche l’impiego di un’autogru arrivata dal Comando dei Vigili del fuoco di Firenze, utilizzata per mettere in sicurezza il mezzo pesante e consentire le operazioni necessarie dopo l’uscita di strada.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Restano quindi da chiarire le cause che hanno portato l’autoarticolato a perdere la carreggiata nelle prime ore del mattino.