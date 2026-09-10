Autoarticolato fuori strada nella notte a Santa Croce, conducente estratto dai vigili del fuoco

SANTA CROCE SULL’ARNO – Paura nella notte per un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di questa mattina in via Livornese, dove un autoarticolato è uscito dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.

A dare l’allarme sono stati i soccorsi, con la squadra dei Vigili del fuoco di Pisa intervenuta sul posto. Il conducente è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, per poi essere affidato alle cure del personale sanitario del 118.