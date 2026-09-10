La tempesta|
Maltempo e notte di lavoro nel pisano per i pompieri: 10 interventi
Tra alberi caduti e dissesti
PISA – Sono 10 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco di Pisa a causa del maltempo che, dalla mezzanotte di oggi, giovedì 10 settembre, sta interessando la provincia con allerta meteo arancione.
Le squadre sono state impegnate in diversi comuni del territorio di competenza, con interventi concentrati soprattutto a Pisa, Casciana Terme-Lari, Volterra, Pomarance, Castellina Marittima e Monteverdi Marittimo.
Le richieste di intervento hanno riguardato principalmente rami e alberi pericolanti, ma anche situazioni legate a dissesti statici di elementi costruttivi, provocati dalle condizioni meteorologiche avverse.
I Vigili del fuoco continuano a monitorare il territorio e a intervenire sulle situazioni che possono creare condizioni di pericolo per la popolazione e la viabilità.