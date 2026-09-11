Scontro tra auto e monopattino, gravissimo un 24enne

PISA – Incidente stradale in via Aurelia Nord, nella zona di Barbaricina , dove un’auto si è scontrata con un monopattino.

Nell’impatto è rimasto ferito un 24enne trovato a terra dai soccorritori. Sul posto è intervenuto un mezzo della Pubblica Assistenza di Pisa .

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cisanello, dove è arrivato cosciente ma in codice rosso a causa dei traumi riportati, in particolare un trauma cranico e addominale.