Codice rosso|
Cronaca/
Scontro tra auto e monopattino, gravissimo un 24enne
11 settembre 2026 | 17:02
Portato a Cisanello
PISA – Incidente stradale in via Aurelia Nord, nella zona di Barbaricina, dove un’auto si è scontrata con un monopattino.
Nell’impatto è rimasto ferito un 24enne trovato a terra dai soccorritori. Sul posto è intervenuto un mezzo della Pubblica Assistenza di Pisa.
L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cisanello, dove è arrivato cosciente ma in codice rosso a causa dei traumi riportati, in particolare un trauma cranico e addominale.