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Scontro tra auto e monopattino, gravissimo un 24enne

11 settembre 2026 | 17:02
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di Redazione

Redazione

Scontro tra auto e monopattino, gravissimo un 24enne

Portato a Cisanello

PISA – Incidente stradale in via Aurelia Nord, nella zona di Barbaricina, dove un’auto si è scontrata con un monopattino.

Nell’impatto è rimasto ferito un 24enne trovato a terra dai soccorritori. Sul posto è intervenuto un mezzo della Pubblica Assistenza di Pisa.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cisanello, dove è arrivato cosciente ma in codice rosso a causa dei traumi riportati, in particolare un trauma cranico e addominale.