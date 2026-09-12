Al Don Bosco|
Condannato per droga, il 44enne arrestato a Castelfranco di Sotto è ora in cella
Eseguito l’ordine di carcerazione
CASTELFRANCO DI SOTTO – È finito in carcere dopo una condanna definitiva per reati legati agli stupefacenti commessi tra il 2021 e il 2022. Un cittadino straniero di 44 anni è stato arrestato nella mattinata di ieri, 11 settembre, dai Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto.
I militari, impegnati nei servizi di controllo del territorio e nel monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso nei giorni scorsi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Firenze.
Il provvedimento è scaturito da una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti, commessi nei territori di Gaggiolo, in provincia di Varese, e Livorno, negli anni 2021 e 2022.
Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 44enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Pisa, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.