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Condannato per droga, il 44enne arrestato a Castelfranco di Sotto è ora in cella

12 settembre 2026 | 10:30
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di Redazione

Redazione

Condannato per droga, il 44enne arrestato a Castelfranco di Sotto è ora in cella

Eseguito l’ordine di carcerazione

CASTELFRANCO DI SOTTO – È finito in carcere dopo una condanna definitiva per reati legati agli stupefacenti commessi tra il 2021 e il 2022. Un cittadino straniero di 44 anni è stato arrestato nella mattinata di ieri, 11 settembre, dai Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto.

I militari, impegnati nei servizi di controllo del territorio e nel monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso nei giorni scorsi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Firenze.

Il provvedimento è scaturito da una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti, commessi nei territori di Gaggiolo, in provincia di Varese, e Livorno, negli anni 2021 e 2022.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 44enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Pisa, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.