Arma in azione|
Controlli dei Carabinieri a Pisa: cinque denunce tra hashish e divieto di ritorno
Le 4 erano state allontanate anche nei giorni scorsi
PISA – Cinque persone denunciate nel corso dei servizi di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri della Stazione di Pisa. Due gli interventi distinti: il primo ha riguardato il contrasto allo spaccio di droga, il secondo la presenza in città di quattro donne già destinatarie di un divieto di ritorno.
Durante un controllo effettuato nel cuore della notte in via Vincenzo Cuoco, i militari hanno trovato un uomo in possesso di alcune dosi di hashish, per un peso complessivo di circa sette grammi, oltre a un bilancino di precisione. Sia lo stupefacente sia la strumentazione sono stati sequestrati.
L’altra attività ha interessato invece le zone a maggiore vocazione turistica. I servizi antiborseggio predisposti in particolare in Piazza dei Miracoli, insieme alle pattuglie impegnate nella perlustrazione del centro, hanno permesso di individuare quattro donne residenti a Roma.
Le quattro, già note ai Carabinieri in quanto ritenute dedite ai reati di borseggio, erano state individuate, allontanate e denunciate nei giorni scorsi. Nonostante il provvedimento, sono tornate nel territorio comunale di Pisa, in violazione del divieto di ritorno, e sono state nuovamente denunciate all’Autorità Giudiziaria.
L’attività rientra nel piano di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con particolare attenzione alle aree del centro e ai luoghi di maggiore afflusso turistico.
In totale, gli interventi hanno portato a cinque denunce.