Controlli dei Carabinieri a Pisa: cinque denunce tra hashish e divieto di ritorno

Durante un controllo effettuato nel cuore della notte in via Vincenzo Cuoco , i militari hanno trovato un uomo in possesso di alcune dosi di hashish, per un peso complessivo di circa sette grammi , oltre a un bilancino di precisione. Sia lo stupefacente sia la strumentazione sono stati sequestrati.

L’altra attività ha interessato invece le zone a maggiore vocazione turistica. I servizi antiborseggio predisposti in particolare in Piazza dei Miracoli , insieme alle pattuglie impegnate nella perlustrazione del centro, hanno permesso di individuare quattro donne residenti a Roma.

Le quattro, già note ai Carabinieri in quanto ritenute dedite ai reati di borseggio, erano state individuate, allontanate e denunciate nei giorni scorsi. Nonostante il provvedimento, sono tornate nel territorio comunale di Pisa, in violazione del divieto di ritorno, e sono state nuovamente denunciate all’Autorità Giudiziaria.