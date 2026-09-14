Bisturi in mano contro medici e carabinieri: notte di paura all’ospedale di Cisanello

PISA – Notte di paura all’ospedale di Cisanello, dove un uomo di 67 anni, ricoverato nella struttura, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato il personale sanitario con un bisturi.

L’episodio si è verificato intorno alle 2.50 dell’11 settembre. Al Numero unico di emergenza 112 è arrivata una richiesta di intervento per una situazione di pericolo all’interno dell’ospedale e sul posto è stata inviata una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Pisa.

Quando i militari sono arrivati, hanno trovato il 67enne con un bisturi in mano, intento a minacciare medici e operatori sanitari presenti.

La presenza dei carabinieri non ha fatto cessare la tensione. L’uomo ha rivolto le minacce anche nei confronti dei militari, che sono comunque riusciti a intervenire senza che la situazione degenerasse ulteriormente.

Con prontezza, i carabinieri hanno disarmato il paziente e lo hanno messo in sicurezza, procedendo quindi al suo arresto in flagranza per minaccia aggravata.