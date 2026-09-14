Fermato per un controllo a Crespina Lorenzana e trovato con la cocaina: 72enne in manette

CRESPINA LORENZANA – Un normale controllo stradale ha portato i carabinieri a scoprire della cocaina nascosta nell’auto e, successivamente, altra droga nell’abitazione del conducente. Un uomo di 72 anni è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nella serata dell’11 settembre, quando i carabinieri della Stazione di Cenaia erano impegnati nei controlli del territorio in via Lavoria.

I militari hanno fermato la vettura condotta dal 72enne e, durante il controllo, il comportamento dell’uomo ha fatto scattare ulteriori accertamenti. È stata quindi perquisita l’auto.

La verifica ha portato al ritrovamento di quattro dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3,88 grammi, nascoste sotto il sedile del conducente.

A quel punto i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo. Qui sono stati trovati altri 5,19 grammi di cocaina, insieme a un bilancino di precisione e materiale ritenuto destinato al confezionamento delle dosi.

Droga e strumenti sono stati sequestrati e per il 72enne è scattato l’arresto in flagranza.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto, senza disporre nei suoi confronti alcuna misura cautelare, secondo quanto disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina gli accertamenti.