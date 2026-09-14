Travolto sulla Tosco Romagnola, muore a 89 anni Mario Fogli: amato ex imprenditore calzaturiero

MONTOPOLI VALDARNO – Una tragedia ha spezzato la vita di Mario Fogli, 89 anni, molto conosciuto e stimato a Capanne e in tutto il territorio del Comprensorio del Cuoio. L’anziano è morto dopo essere stato investito da un’auto lungo la Tosco Romagnola, nella mattina di domenica 13 settembre.

L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30. L’impatto non gli ha lasciato scampo: quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, per l’89enne non c’era ormai più nulla da fare.

La dinamica dell’investimento è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto. Alla guida dell’auto coinvolta ci sarebbe stata una donna.

La notizia della morte di Fogli ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità. Ex imprenditore del settore calzaturiero, era una presenza conosciuta non soltanto per la sua attività professionale, ma anche per il lungo impegno nella parrocchia e nel volontariato.

“Una notizia che addolora profondamente tutta la comunità”, ha dichiarato la sindaca di Montopoli Valdarno Linda Vanni, esprimendo, a nome dell’amministrazione comunale, le condoglianze alla famiglia e alle persone che gli erano vicine.

Il dolore è stato espresso anche dall’associazione Barrocciai Capannesi, che aveva incontrato Fogli appena il giorno precedente. “Solo ieri eravamo insieme a parlare, ad ascoltare i suoi racconti e a registrare la nostra intervista”, ricordano dall’associazione, sottolineando quanto sia difficile accettare che quelle siano state le ultime parole raccolte da Mario.

Commosso anche il ricordo della Comunità pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, che lo descrive come una delle colonne della parrocchia. Per decenni Fogli aveva messo il proprio tempo e le proprie energie a disposizione della comunità, partecipando all’organizzazione di iniziative e momenti di aggregazione, dalla tombola ai cenoni di Capodanno fino alla festa della Madonna del Buon Viaggio.

Un impegno costante, fatto di presenza e disponibilità, che oggi lascia un vuoto profondo.