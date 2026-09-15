Il dispositivo antistalking lancia l’allarme: arrestato a Pontedera mentre si avvicina all’ex moglie

PONTEDERA – Ha riconosciuto l’ex moglie all’interno del supermercato, ma nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, ha deciso di entrare comunque. È scattato così l’allarme del dispositivo antistalking e, in pochi minuti, sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

È accaduto nella serata di ieri, 14 settembre, a Pontedera. La segnalazione di emergenza è arrivata dalla Centrale Operativa dell’Arma di Pisa, che aveva rilevato l’attivazione del sistema elettronico installato a tutela della donna.

I militari sono arrivati tempestivamente nel supermercato indicato dalla segnalazione e hanno ricostruito quanto accaduto. L’uomo, dopo essersi accorto della presenza dell’ex moglie all’interno dell’esercizio commerciale, è entrato comunque e si è avvicinato alla donna.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, avrebbe cercato di convincerla a ritirare le querele presentate in precedenza nei suoi confronti.

A quel punto i militari sono intervenuti, bloccando l’uomo e procedendo al suo arresto in flagranza di reato per la violazione del provvedimento con il quale l’Autorità Giudiziaria di Pisa aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.