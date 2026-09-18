Polizia in azione|
Pisa, spacca una bottiglia di vetro e lancia un coccio contro un gruppo di ragazzi: fermato sul Ponte di Mezzo
In piazza delle Vettovaglie
PISA. Una bottiglia di vetro spaccata e un coccio lanciato contro un gruppo di ragazzi hanno fatto scattare l’intervento della Polizia nel centro di Pisa. L’episodio è avvenuto in piazza delle Vettovaglie, dove un giovane avrebbe dato in escandescenze arrivando a utilizzare una bottiglia come oggetto contundente.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, dopo aver infranto la bottiglia di vetro, il giovane avrebbe lanciato uno dei cocci nella direzione di alcuni ragazzi presenti nella zona, per poi allontanarsi rapidamente.
La Squadra Volanti della Questura di Pisa, intervenuta sul posto, ha avviato le ricerche del giovane, che è stato successivamente rintracciato e fermato sul Ponte di Mezzo.
Al termine degli accertamenti è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato contestato dagli agenti.