Centauro contro un muro a Pomarance, è gravissimo

POMARANCE – Grave incidente stradale questa sera sulla strada regionale 439, in località Larderello, dove un motociclista di 69 anni è finito contro un muro per cause ancora da accertare.

L’uomo, rimasto incosciente dopo l’impatto, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono state inviate l’automedica di Volterra e l’ambulanza “Bravo” di Pomarance.

Considerate le condizioni del motociclista, è stato inoltre attivato l’elisoccorso Pegaso 2.

Le autorità sono impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.