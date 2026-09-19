Arma in azione|
Controlli nella notte tra Santa Croce e Montopoli: 75 persone identificate
Verifiche anche nei locali
SANTA CROCE SULL’ARNO – Notte di controlli straordinari dei Carabinieri tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Val d’Arno. Il servizio, svolto nella tarda serata di venerdì 18 settembre, è stato organizzato dalla Compagnia di San Miniato con particolare attenzione alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti e alla sicurezza stradale.
I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno operato insieme ai colleghi delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Ponte a Egola, San Romano, Peccioli e Terricciola, effettuando controlli capillari sul territorio.
Nel corso dell’attività sono state identificate 75 persone e controllati 34 veicoli. Verifiche anche all’interno di tre esercizi pubblici, mentre sono state contestate tre sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Il servizio rientra nelle attività di controllo straordinario predisposte periodicamente dall’Arma per rafforzare la prevenzione, contrastare i fenomeni di illegalità e aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.