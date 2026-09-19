Controlli nella notte tra Santa Croce e Montopoli: 75 persone identificate

SANTA CROCE SULL’ARNO – Notte di controlli straordinari dei Carabinieri tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Val d’Arno. Il servizio, svolto nella tarda serata di venerdì 18 settembre, è stato organizzato dalla Compagnia di San Miniato con particolare attenzione alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti e alla sicurezza stradale.