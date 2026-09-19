Fiamme nella notte, brucia una baracca

PISA – Incendio nella notte in via del Brennero, dove una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 23 di venerdì 18 settembre per un rogo che ha interessato una baracca in legno.

Le fiamme avevano completamente avvolto la struttura. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.