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Cronaca
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Fiamme nella notte, brucia una baracca

19 settembre 2026 | 09:13
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di Redazione

Redazione

Fiamme nella notte, brucia una baracca

Ignote le cause

PISA – Incendio nella notte in via del Brennero, dove una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 23 di venerdì 18 settembre per un rogo che ha interessato una baracca in legno.

Le fiamme avevano completamente avvolto la struttura. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. Non si registrano persone ferite.

Restano in fase di accertamento le cause dell’incendio.