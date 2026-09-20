Pedopornografia, anche un pensionato del Pisano verso il processo dopo l’inchiesta della Polizia Postale

PISA – C’è anche un pensionato residente nella provincia di Pisa tra le persone coinvolte nell’inchiesta “Net Sweeping”, condotta dalla Polizia Postale toscana sullo scambio e la detenzione di materiale pedopornografico online.

L’uomo, insieme a un 45enne residente a Pietrasanta, è ora chiamato ad affrontare la fase processuale dell’indagine coordinata dalla Procura di Firenze. Per entrambi la Procura ha chiesto il giudizio immediato, mentre le difese hanno scelto il rito abbreviato. Le udienze sono previste tra ottobre e novembre.

L’inchiesta era partita dal monitoraggio delle attività online di otto uomini tra i 45 e i 70 anni, individuati in diverse province toscane, tra cui Pisa. Gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e delle Sezioni operative della Polizia Postale hanno seguito per mesi le attività dei sospettati, arrivando a identificarli e localizzarli.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura fiorentina aveva disposto otto perquisizioni, eseguite contemporaneamente con l’impiego di oltre trenta operatori. Durante gli interventi erano stati sequestrati computer e altri dispositivi informatici, nei quali gli investigatori hanno rinvenuto decine di migliaia di file a contenuto pedopornografico.