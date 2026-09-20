Rimessa per cavalli ampliata abusivamente, ingiunzione dal comune di San Miniato

Obbligo di demolizione e accusa di abuso edilizio per una struttura adibita alla cura dei cavalli in Valdegola, che nei giorni scorsi è stata raggiunta da un’ingiunzione da parte del comune. Una misura che riguarda di fatto gran parte delle strutture adibite alla manutenzione e al ricovero degli animali e degli utensili annessi.

Una serie di opere per il mantenimento dei cavalli in località Moriolo che sarebbero state costruite senza idonee o complete documentazioni e relativi permessi edilizi. Tutto sarebbe partito da un controllo tenutosi lo scorso gennaio ad opera dei Carabinieri Forestali, che nel corso dell’ispezione hanno verificato quello che di fatto rappresenterebbe un ampliamento di strutture già esistenti. Nell’ordinanza si parla di: una tettoia con basamento in cemento, struttura metallica e copertura in pannelli, 8 box per cavalli posti sotto la suddetta tettoia, una veranda su basamento in cemento e piastrelle, un manufatto in legno ad uso selleria, ulteriori 4 box per cavalli su basamento, un altro box per cavalli sotto la tettoia con destinazione officina o deposito attrezzi, altri 5 box per cavalli e box deposito selle, una struttura in legno chiusa per ricovero mangimi, un piazzale in cemento, una tettoia precaria con pali in legno e copertura in lamiera ed una grande tensostruttura di oltre cento metri quadrati. Su parte delle aree coinvolte, classificate come colline interne e zone tartufigene, ricadrebbe un vincolo idrogeologico, dai cui gran parte delle restrizioni presenti. Per tali abusi sul terreno, dato in affitto, uno dei due soggetti coinvolti si è visto negare la richiesta di estromissione dalla procedura. Questo ha comportato quindi un pieno coinvolgimento negli atti di tutti e due i destinatari dell’atto, che oltre ad essere tenuti alla demolizione entro 90 giorni rischiano di vedersi inflitta anche una maxi multa da 20mila euro nel caso risulti inottemperanti allo smantellamento di tutte le strutture.