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Rissa nella notte in Darsena a Viareggio, coinvolti anche giovani pisani: accertamenti dei Carabinieri
La vicenda segnalata al Questore
VIAREGGIO – PISA – Notte movimentata nella Darsena di Viareggio, dove una rissa scoppiata nelle vicinanze di un locale notturno ha coinvolto due gruppi di giovani, tra i quali anche alcuni ragazzi provenienti dalla provincia di Pisa.
Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per motivi di poco conto e, complice anche l’alcol, sarebbe rapidamente degenerata in uno scontro tra giovani di Viareggio e ragazzi arrivati dal Pisano.
La situazione ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno identificato alcuni dei partecipanti e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.
Non risultano persone ferite che abbiano avuto bisogno di essere accompagnate in ospedale o sottoposte a cure mediche.
L’episodio si inserisce in una situazione che, soprattutto nelle notti del fine settimana, avrebbe già richiesto in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine nei pressi del locale. Le problematiche legate alla sicurezza sono state segnalate anche al Questore, chiamato a valutare eventuali provvedimenti.