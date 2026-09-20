La carambola|
Scontro frontale tra due auto sulla Maremmana, intervengono i Vigili del Fuoco
A Monteverdi marittimo
MONTEVERDI MARITTIMO – Incidente stradale nella notte lungo la via Maremmana, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.
L’allarme è scattato intorno all’1.30. Quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è arrivata sul posto, le persone coinvolte nell’incidente erano già uscite autonomamente dagli abitacoli ed erano state affidate alle cure del personale sanitario del 118.
I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle due autovetture, entrambe alimentate a benzina, e dell’area interessata dall’incidente. La squadra ha inoltre collaborato con i sanitari e con le forze dell’ordine intervenute per gestire le operazioni sul posto.
Non sono disponibili immagini dell’intervento.