Controlli dei Carabinieri nel Pisano, 13 denunce tra alcol, droga e armi

PISA – Tredici persone denunciate a piede libero nell’ultima settimana nell’ambito dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità. I servizi sono stati organizzati in linea con le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Diversi gli interventi effettuati sul territorio, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza, all’uso di sostanze stupefacenti e al possesso di oggetti atti ad offendere.

Nella notte del 14 settembre, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato in viale Bonaini un automobilista che guidava con un tasso alcolemico di 1,20 grammi per litro. Nella stessa giornata, a Montopoli in Val d’Arno, i militari dell’Aliquota Radiomobile di San Miniato hanno controllato un’altra conducente che presentava evidenti sintomi di alterazione. Il test etilometrico ha rilevato un valore di 1,91 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

Il 16 settembre, a Terricciola, in via Chiesa Vecchia, una donna fermata alla guida con sintomi riconducibili all’assunzione di stupefacenti è risultata positiva a un test speditivo. La conducente ha poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ematici in ospedale ed è stata denunciata, con contestuale ritiro della patente.

Nelle prime ore del 17 settembre, i Carabinieri della Stazione di Casciana Terme hanno controllato un’auto con due persone a bordo. Durante la perquisizione sono stati trovati nella disponibilità del conducente un taglierino e un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il passeggero, invece, è stato trovato con due grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore di stupefacenti.

Sempre il 17 settembre, poco dopo le 11, a Pisa, in via Gramsci, i militari della Radiomobile hanno fermato un uomo trovato in possesso di una bomboletta spray urticante non conforme alla normativa e di un coltello multiuso. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato all’Autorità giudiziaria.

Particolarmente articolato il servizio svolto il 19 settembre a Pontedera, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno effettuato controlli straordinari per prevenire i reati contro il patrimonio e la criminalità diffusa. Nel corso dell’operazione sono state identificate 65 persone e controllati 14 veicoli.

Due automobilisti sono stati denunciati dopo essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti. In uno dei due casi, il passeggero è stato segnalato alla Prefettura perché trovato con una dose di cocaina.

Un terzo conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,53 g/l. Un quarto automobilista, invece, ha rifiutato gli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di droghe ed è stato trovato con oltre 5 grammi di cocaina, un grammo di hashish e circa 280 euro in contanti. Dagli accertamenti è inoltre emerso che stava guidando con una patente già precedentemente ritirata.

Nella stessa giornata, durante i controlli notturni a Pisa, i militari della Radiomobile hanno denunciato altri due conducenti. Il primo è stato fermato in Largo del Parlascio alla guida di un motociclo con un tasso alcolemico di 0,84 g/l, con conseguente ritiro della patente. La seconda conducente, controllata in via di Pratale, è risultata positiva all’alcoltest con un valore di 1,40 g/l. Per lei è scattato il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Infine, nelle prime ore del 20 settembre, a Pisa, lungo via Aurelia Sud, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato un automobilista risultato positivo all’etilometro con un tasso di 1,03 g/l.