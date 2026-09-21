Arma in strada|
Controlli dei Carabinieri nel Pisano, 13 denunce tra alcol, droga e armi
Rilevato anche un incidente
PISA – Tredici persone denunciate a piede libero nell’ultima settimana nell’ambito dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità. I servizi sono stati organizzati in linea con le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.
Diversi gli interventi effettuati sul territorio, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza, all’uso di sostanze stupefacenti e al possesso di oggetti atti ad offendere.
Nella notte del 14 settembre, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato in viale Bonaini un automobilista che guidava con un tasso alcolemico di 1,20 grammi per litro. Nella stessa giornata, a Montopoli in Val d’Arno, i militari dell’Aliquota Radiomobile di San Miniato hanno controllato un’altra conducente che presentava evidenti sintomi di alterazione. Il test etilometrico ha rilevato un valore di 1,91 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.
Il 16 settembre, a Terricciola, in via Chiesa Vecchia, una donna fermata alla guida con sintomi riconducibili all’assunzione di stupefacenti è risultata positiva a un test speditivo. La conducente ha poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ematici in ospedale ed è stata denunciata, con contestuale ritiro della patente.
Nelle prime ore del 17 settembre, i Carabinieri della Stazione di Casciana Terme hanno controllato un’auto con due persone a bordo. Durante la perquisizione sono stati trovati nella disponibilità del conducente un taglierino e un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il passeggero, invece, è stato trovato con due grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore di stupefacenti.
Sempre il 17 settembre, poco dopo le 11, a Pisa, in via Gramsci, i militari della Radiomobile hanno fermato un uomo trovato in possesso di una bomboletta spray urticante non conforme alla normativa e di un coltello multiuso. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato all’Autorità giudiziaria.
Particolarmente articolato il servizio svolto il 19 settembre a Pontedera, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno effettuato controlli straordinari per prevenire i reati contro il patrimonio e la criminalità diffusa. Nel corso dell’operazione sono state identificate 65 persone e controllati 14 veicoli.
Due automobilisti sono stati denunciati dopo essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti. In uno dei due casi, il passeggero è stato segnalato alla Prefettura perché trovato con una dose di cocaina.
Un terzo conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,53 g/l. Un quarto automobilista, invece, ha rifiutato gli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di droghe ed è stato trovato con oltre 5 grammi di cocaina, un grammo di hashish e circa 280 euro in contanti. Dagli accertamenti è inoltre emerso che stava guidando con una patente già precedentemente ritirata.
Nella stessa giornata, durante i controlli notturni a Pisa, i militari della Radiomobile hanno denunciato altri due conducenti. Il primo è stato fermato in Largo del Parlascio alla guida di un motociclo con un tasso alcolemico di 0,84 g/l, con conseguente ritiro della patente. La seconda conducente, controllata in via di Pratale, è risultata positiva all’alcoltest con un valore di 1,40 g/l. Per lei è scattato il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.
Infine, nelle prime ore del 20 settembre, a Pisa, lungo via Aurelia Sud, i Carabinieri della Radiomobile hanno denunciato un automobilista risultato positivo all’etilometro con un tasso di 1,03 g/l.
Nelle stesse ore, nei pressi della località Casino di Terra, nel comune di Guardistallo, un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, uscendo di strada con la propria vettura. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo, che presentava evidenti sintomi di alterazione, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti e avrebbe rivolto frasi oltraggiose e minacce ai militari. Anche in questo caso è scattata la denuncia a piede libero.