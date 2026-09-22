Alla Questura di Pisa arriva un nuovo Vicario: Luca Rocco al fianco del Questore Barilaro

PISA – Cambio ai vertici della Questura di Pisa, dove è arrivato il nuovo Vicario del Questore, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Luca Rocco. A dare il benvenuto al dirigente è stato il Questore Salvatore Barilaro, insieme ai funzionari e a tutto il personale della Questura.

Rocco vanta una lunga esperienza nella Polizia di Stato, dove è entrato nel 1993, frequentando il X corso per Vice Commissari alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. La sua formazione si è concentrata in particolare sulla gestione delle risorse umane, sulla sicurezza pubblica e sull’ordine pubblico.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, il nuovo Vicario è stato assegnato alla Questura di Bergamo, dove ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità. Tra questi, la direzione dell’Ufficio del Personale, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Digos.

Una carriera che lo ha portato anche in provincia di Cremona: dal 2003 al 2007 Rocco ha diretto la Digos di Cremona. Successivamente, dal 2007 al 2012, ha assunto la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, occupandosi direttamente delle problematiche legate alla sicurezza del territorio.

Nel 2013 è arrivato un nuovo incarico di rilievo: Rocco è diventato Vice Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio, ruolo mantenuto fino al 2020. Un’esperienza maturata all’interno di uno degli scali aeroportuali più importanti del territorio bergamasco e caratterizzata dalla gestione delle esigenze di sicurezza connesse all’attività aeroportuale.

Nel 2020 la promozione a dirigente e la nomina alla guida dello stesso Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio.

Nel 2025 Rocco ha quindi assunto l’incarico di Vicario del Questore di Lecco, prima del nuovo approdo a Pisa.