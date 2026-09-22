Frontale sulla provinciale, inutili i soccorsi: muore a 75 anni

PALAIA – Un impatto frontale tra un’auto e un camion è costato la vita a un uomo di 75 anni sulla SP11 delle Colline per Legoli, in località Montefoscoli.

Lo scontro ha avuto conseguenze drammatiche. L’uomo è rimasto intrappolato all’interno della vettura e per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari dell’India di Peccioli e dell’automedica di Pontedera. Vista la gravità della situazione è stato fatto decollare anche Pegaso 1, insieme all’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione, tentando disperatamente di salvare la vita al 75enne. Ogni tentativo, però, è risultato vano e il decesso dell’uomo è stato constatato sul posto.