La convivenza diventa un incubo: minacce, botte e irruzione in casa, scatta il braccialetto elettronico

PISA – Prima le minacce e le aggressioni dentro casa, poi l’allontanamento dall’abitazione deciso dai genitori. Ma anche lontano dalla famiglia, secondo gli elementi raccolti dalla Squadra Mobile, il comportamento del giovane sarebbe proseguito fino a un nuovo episodio di violenza.

È il quadro che ha portato all’applicazione di una misura cautelare nei confronti di un 23enne italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il GIP del Tribunale di Pisa ha disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’utilizzo del dispositivo elettronico di controllo.

L’inchiesta è stata sviluppata dalla Sezione Reati di Genere della Squadra Mobile di Pisa, nell’ambito delle attività coordinate da un magistrato del gruppo specializzato della Procura.

Gli investigatori hanno ricostruito una serie di episodi che, secondo l’accusa, si sarebbero verificati tra aprile e dicembre 2025. A subirne le conseguenze sarebbero stati i genitori e la sorella del giovane.

Nell’abitazione familiare si sarebbero susseguiti insulti, minacce e danneggiamenti, con mobili e arredi danneggiati. In alcune circostanze sarebbero arrivate anche le aggressioni fisiche, con conseguenze per i familiari, tra cui un trauma distorsivo al ginocchio riportato dal padre e diverse contusioni.

Alla fine di dicembre, di fronte a una situazione ritenuta ormai insostenibile, i genitori avevano deciso di far uscire il figlio dalla casa.

La distanza, però, non avrebbe messo fine alla vicenda.

Uno degli episodi più gravi sarebbe avvenuto nell’agosto scorso. Il 23enne, secondo la ricostruzione della Polizia, avrebbe forzato una porta-finestra posteriore e fatto irruzione nell’abitazione dei genitori. Una volta entrato, avrebbe aggredito la madre colpendola ripetutamente. La donna avrebbe riportato una ferita al labbro e danni ai denti.

Nel frattempo, il caso era già arrivato all’attenzione della Questura. Nel gennaio 2026 il Questore di Pisa aveva emesso nei confronti del giovane un ammonimento per maltrattamenti in famiglia, al termine degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine.

Le nuove indagini hanno quindi consentito di ricostruire un quadro indiziario ritenuto grave dalla Procura, che ha richiesto al GIP una misura più incisiva.