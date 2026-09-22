Si aggirava in Piazza dei Miracoli con fare sospetto: arrestata 23enne ricercata per furti

PISA – Due turiste notano due donne aggirarsi con fare sospetto in Piazza dei Miracoli e segnalano la loro presenza al 112. I Carabinieri intervengono e, durante i controlli, scoprono che una delle due è destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

È accaduto nella serata del 20 settembre, intorno alle 21, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e di monitoraggio delle zone maggiormente frequentate dai turisti.

I militari della Stazione Carabinieri di Pisa, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno raggiunto Piazza dei Miracoli e, grazie alle descrizioni fornite dalle due turiste, sono riusciti a individuare le due donne, entrambe risultate senza fissa dimora.

Gli accertamenti effettuati attraverso le banche dati hanno permesso di scoprire che su una delle due, una 23enne, gravava un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Si trattava di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa nell’agosto 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta della Procura della Repubblica competente.

La giovane è ritenuta responsabile, secondo quanto contestato nell’ambito del procedimento, di diversi episodi di furto aggravato in concorso, commessi in Lombardia tra il 2025 e il 2026.