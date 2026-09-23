Camion e auto si scontrano, vettura si ribalta sulla Fi-Pi-Li

PONSACCO – Incidente stradale nel pomeriggio alla rotatoria d’ingresso di Ponsacco, sulla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando un camion e un’autovettura sono rimasti coinvolti in uno scontro per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto, l’auto si è ribaltata sulla sede stradale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso. Il conducente dell’autovettura è stato trasportato all’ospedale Felice Lotti di Pontedera per gli accertamenti del caso.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.