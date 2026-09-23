Coltello per rubare un cellulare, droga nascosta tra garage e annesso: due arresti nel Pisano

CAPANNOLI – Una rapina a mano armata e un arresto per droga. Due distinti interventi dei Carabinieri hanno portato nelle ultime ore a due arresti nel Pisano.

A Capannoli, i militari della Stazione di Cenaia hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero di 21 anni, ritenuto responsabile di rapina aggravata.

L’allarme è scattato dopo la chiamata al 112 della madre di un giovane. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intorno alle 22.30 il ragazzo si trovava in via Venezia insieme ad alcuni amici quando sarebbe stato avvicinato dal 21enne, che gli avrebbe puntato contro un coltello a serramanico, costringendolo a consegnare lo smartphone.

Ricevuta la descrizione del presunto rapinatore, i militari hanno avviato le ricerche nelle strade della zona, riuscendo a rintracciarlo poco distante. Durante la perquisizione personale, il 21enne è stato trovato in possesso del telefono appena sottratto, nascosto nella tasca dei pantaloni. Lo smartphone è stato recuperato e restituito al proprietario.

Dopo essere stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, questa mattina il giovane è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nella provincia di Pisa, con permanenza notturna al domicilio dalle 20 alle 7.

A San Miniato, invece, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero di 42 anni, nell’ambito di un’attività investigativa contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato durante una perquisizione personale e locale disposta dall’Autorità Giudiziaria pisana, eseguita anche con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Pisa-San Rossore.

Le ricerche, estese alle pertinenze dell’abitazione, hanno portato al ritrovamento, nascosti tra un garage e un annesso agricolo, di 92 grammi di cocaina e 106 grammi di hashish. Sequestrati anche due bilancini di precisione e materiale destinato al confezionamento delle singole dosi.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati presi in carico per la successiva custodia presso l’Ufficio Corpi di Reato.