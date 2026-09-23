Intervento dei Vigili del Fuoco|
Le fiamme avvolgono una catasta di legna, paura per una baracca
A Montopoli Valdarno
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Incendio nel primo pomeriggio in via Toscana, dove una catasta di legna è stata avvolta dalle fiamme. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alla zona circostante.
La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 13 con due mezzi antincendio. Al loro arrivo, le fiamme stavano interessando la catasta di legna, nelle immediate vicinanze di una baracca in legno.
I pompieri hanno rapidamente circoscritto ed estinto l’incendio, impedendo che il fuoco raggiungesse la struttura e l’area adiacente.
Terminata la fase di spegnimento, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza della zona.
Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.