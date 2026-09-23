Vigili del fuoco|
Cronaca/
Malore sulla Via Francigena, soccorsa una 80enne finlandese
23 settembre 2026 | 18:03
Raggiunta dai pompieri
CASTELFRANCO DI SOTTO – Una donna di 80 anni, di origine finlandese, ha accusato un malore mentre stava percorrendo a piedi la Via Francigena durante un’attività di trekking.
La donna è riuscita a fornire le proprie coordinate, permettendo ai soccorritori di individuare la sua posizione.
La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 14 per raggiungere l’escursionista e prestarle soccorso.