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Malore sulla Via Francigena, soccorsa una 80enne finlandese

23 settembre 2026 | 18:03
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di Redazione

Redazione

Malore sulla Via Francigena, soccorsa una 80enne finlandese

Raggiunta dai pompieri

CASTELFRANCO DI SOTTO – Una donna di 80 anni, di origine finlandese, ha accusato un malore mentre stava percorrendo a piedi la Via Francigena durante un’attività di trekking.

La donna è riuscita a fornire le proprie coordinate, permettendo ai soccorritori di individuare la sua posizione.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 14 per raggiungere l’escursionista e prestarle soccorso.