Paura in Psichiatria a Pisa: devasta il reparto e minaccia pazienti e personale

L’Asl Toscana nord ovest, insieme all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e in costante contatto con il magistrato di sorveglianza, sta lavorando per individuare la soluzione più adeguata per garantire la sicurezza dei degenti, degli operatori sanitari e dello stesso paziente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, che hanno contribuito a riportare la situazione sotto controllo. Il paziente è rimasto fino al pomeriggio all’interno della struttura, da solo e piantonato dagli agenti della Polizia penitenziaria, mentre gli altri degenti erano stati temporaneamente trasferiti per evitare possibili contatti o ulteriori problemi.

La situazione ha avuto ripercussioni anche sull’attività del reparto: il personale della Psichiatria di Pisa non ha potuto gestire eventuali urgenze provenienti dal pronto soccorso di Cisanello, per le quali è stata quindi predisposta un’organizzazione alternativa.

Secondo quanto spiegato dall’Asl, il paziente, di fronte all’obbligo previsto dalla legge di rientrare nella Rems di Volterra, dalla quale proveniva, ha avuto una crisi comportamentale che ha provocato ingenti danni all’interno dell’Spdc. Sono quindi in corso valutazioni per individuare la soluzione più appropriata, tenendo conto delle esigenze degli altri pazienti e della sicurezza degli operatori.

L’Asl Toscana nord ovest e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana hanno inoltre espresso vicinanza al personale medico e infermieristico dell’Spdc di Pisa, diretto da Simona Elmi, impegnato nella gestione dell’emergenza.

Sul fronte della sicurezza, l’azienda sanitaria sottolinea infine che negli ultimi anni sono state introdotte diverse misure: pulsanti di chiamata rapida in caso di aggressione, un accordo tra Asl e Azienda ospedaliero-universitaria pisana per l’intervento delle guardie giurate, formazione del personale, un protocollo operativo con la Prefettura in vigore dal 2024 e interventi di miglioramento delle strutture.