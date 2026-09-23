Al Santa Chiara|
Paura in Psichiatria a Pisa: devasta il reparto e minaccia pazienti e personale
Lo stesso reparto dove lavorava Barbara Capovani
PISA – Momenti di forte tensione questa mattina nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Santa Chiara di Pisa, dove un paziente ha danneggiato gli arredi del reparto e rivolto minacce al personale e agli altri ricoverati.
La situazione ha reso necessario, per ragioni di sicurezza, trasferire gli altri pazienti nel reparto femminile, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la situazione sotto controllo.
Protagonista dell’episodio è un uomo di 41 anni, già noto per precedenti comportamenti violenti. Secondo quanto riportato, nelle ultime settimane avrebbe avuto più volte atteggiamenti aggressivi, sia verbalmente sia fisicamente, nei confronti di medici, infermieri e operatori socio-sanitari.
Anche in occasione dei precedenti episodi era stato necessario l’intervento della Polizia e della Polizia penitenziaria per riuscire a contenerne le intemperanze.
Il reparto del Santa Chiara è lo stesso nel quale lavorava la psichiatra Barbara Capovani, uccisa nel 2023 da Gianluca Paul Seung.
L’uomo coinvolto nell’episodio odierno era stato inoltre protagonista di un grave fatto di sangue nell’agosto 2022, quando aveva ucciso un barbiere in via Corridoni, nella zona della stazione centrale di Pisa. Per quel delitto era stato assolto perché ritenuto incapace di intendere e di volere.
L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sulle condizioni di sicurezza all’interno dei reparti psichiatrici, dopo una mattinata che ha richiesto lo spostamento degli altri ricoverati per evitare ulteriori rischi.
L’Asl Toscana nord ovest, insieme all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e in costante contatto con il magistrato di sorveglianza, sta lavorando per individuare la soluzione più adeguata per garantire la sicurezza dei degenti, degli operatori sanitari e dello stesso paziente.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, che hanno contribuito a riportare la situazione sotto controllo. Il paziente è rimasto fino al pomeriggio all’interno della struttura, da solo e piantonato dagli agenti della Polizia penitenziaria, mentre gli altri degenti erano stati temporaneamente trasferiti per evitare possibili contatti o ulteriori problemi.
La situazione ha avuto ripercussioni anche sull’attività del reparto: il personale della Psichiatria di Pisa non ha potuto gestire eventuali urgenze provenienti dal pronto soccorso di Cisanello, per le quali è stata quindi predisposta un’organizzazione alternativa.
Secondo quanto spiegato dall’Asl, il paziente, di fronte all’obbligo previsto dalla legge di rientrare nella Rems di Volterra, dalla quale proveniva, ha avuto una crisi comportamentale che ha provocato ingenti danni all’interno dell’Spdc. Sono quindi in corso valutazioni per individuare la soluzione più appropriata, tenendo conto delle esigenze degli altri pazienti e della sicurezza degli operatori.
L’Asl Toscana nord ovest e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana hanno inoltre espresso vicinanza al personale medico e infermieristico dell’Spdc di Pisa, diretto da Simona Elmi, impegnato nella gestione dell’emergenza.
Sul fronte della sicurezza, l’azienda sanitaria sottolinea infine che negli ultimi anni sono state introdotte diverse misure: pulsanti di chiamata rapida in caso di aggressione, un accordo tra Asl e Azienda ospedaliero-universitaria pisana per l’intervento delle guardie giurate, formazione del personale, un protocollo operativo con la Prefettura in vigore dal 2024 e interventi di miglioramento delle strutture.