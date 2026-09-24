In cella|
Arrestata a Cascina e portata al Don Bosco, deve scontare oltre 3 anni
I carabinieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione
CASCINA – Deve scontare oltre tre anni di carcere per una serie di reati commessi tra il 2020 e il 2021. Una donna di 54 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Cascina, dopo essere stata rintracciata in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.
Sulla donna pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione relativo a pene concorrenti. Al termine delle procedure previste, è emerso che deve ancora espiare 3 anni, 3 mesi e 17 giorni di reclusione.
La condanna riguarda una serie di episodi avvenuti nelle province di Pisa e Massa-Carrara, per i quali le è stata riconosciuta la responsabilità per diversi reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, truffa, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari sono riusciti a individuare e fermare la 54enne, dando così esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Dopo gli adempimenti di rito negli uffici della Stazione dei Carabinieri, la donna è stata condotta nella Casa Circondariale di Pisa, dove dovrà scontare la pena residua.