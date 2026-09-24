Arrestata a Cascina e portata al Don Bosco, deve scontare oltre 3 anni

CASCINA – Deve scontare oltre tre anni di carcere per una serie di reati commessi tra il 2020 e il 2021. Una donna di 54 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Cascina , dopo essere stata rintracciata in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.

Sulla donna pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione relativo a pene concorrenti . Al termine delle procedure previste, è emerso che deve ancora espiare 3 anni, 3 mesi e 17 giorni di reclusione .

La condanna riguarda una serie di episodi avvenuti nelle province di Pisa e Massa-Carrara, per i quali le è stata riconosciuta la responsabilità per diversi reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, truffa, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.