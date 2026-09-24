Costretto in ginocchio e insultato, poi gli sputi in faccia: tre minorenni denunciati

PISA – Lo avrebbero portato in una zona appartata dello stabilimento balneare, costringendolo a inginocchiarsi e sottoponendolo a una serie di umiliazioni, tra minacce, insulti e sputi in faccia. A rendere ancora più grave l’episodio, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il fatto che alcuni degli aggressori avrebbero anche filmato tutto con il proprio smartphone.

La vittima è un ragazzo di 16 anni. Per quella che viene contestata come violenza privata, la Squadra Mobile della Questura di Pisa ha denunciato tre minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

I fatti risalgono allo scorso giugno e sono avvenuti in uno stabilimento balneare di Tirrenia. I quattro ragazzi si conoscevano. Dopo un primo confronto verbale, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: il sedicenne sarebbe stato portato lontano dagli altri bagnanti e costretto, attraverso minacce, a subire una lunga sequenza di offese e comportamenti umilianti.

Non si sarebbe trattato soltanto di parole. Il ragazzo sarebbe stato sputato più volte in viso, mentre alcuni dei giovani coinvolti avrebbero ripreso la scena con il telefono.

L’indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, ha consentito di ricostruire l’accaduto e di identificare i tre presunti responsabili, ora denunciati.