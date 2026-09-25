Carambola tra due auto a Castelfranco di Sotto, sul posto Vigili del Fuoco e 118

CASTELFRANCO DI SOTTO – Incidente questa mattina sulla Strada Provinciale 6 , dove due vetture si sono scontrate per cause che sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è scattato alle 6.45. Le squadre hanno raggiunto il luogo dell’incidente e prestato assistenza agli occupanti dei due veicoli, affidandoli successivamente alle cure del personale del 118.