All'alba|
Carambola tra due auto a Castelfranco di Sotto, sul posto Vigili del Fuoco e 118
Sulla Provinciale 6
CASTELFRANCO DI SOTTO – Incidente questa mattina sulla Strada Provinciale 6, dove due vetture si sono scontrate per cause che sono ancora in fase di accertamento.
L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è scattato alle 6.45. Le squadre hanno raggiunto il luogo dell’incidente e prestato assistenza agli occupanti dei due veicoli, affidandoli successivamente alle cure del personale del 118.
I feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti sanitari.
I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture coinvolte e dell’area interessata dall’incidente, così da consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.