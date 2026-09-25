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Carambola tra due auto a Castelfranco di Sotto, sul posto Vigili del Fuoco e 118

25 settembre 2026 | 08:50
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di Redazione

Redazione

Carambola tra due auto a Castelfranco di Sotto, sul posto Vigili del Fuoco e 118

Sulla Provinciale 6

CASTELFRANCO DI SOTTO – Incidente questa mattina sulla Strada Provinciale 6, dove due vetture si sono scontrate per cause che sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è scattato alle 6.45. Le squadre hanno raggiunto il luogo dell’incidente e prestato assistenza agli occupanti dei due veicoli, affidandoli successivamente alle cure del personale del 118.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti sanitari.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture coinvolte e dell’area interessata dall’incidente, così da consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.