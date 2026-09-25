Droga, arrestato a Pisa: in casa oltre 130 grammi tra hashish e cocaina

PISA – Era circa le 2 di notte quando i Carabinieri della Stazione di Pisa hanno notato un giovane straniero mentre camminava in via Livornese. Il controllo ha portato all’arresto in flagranza di un 24enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati nei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga, hanno fermato il giovane e proceduto alla perquisizione personale. Addosso gli sono stati trovati circa 1,5 grammi di hashish e oltre 3 grammi di cocaina, suddivisi in due involucri.

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione del 24enne. Qui i Carabinieri hanno trovato altri 97 grammi circa di hashish e più di 30 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi.

Nell’abitazione sono stati inoltre rinvenuti 1.230 euro in contanti, somma che, secondo quanto riferito dai militari, sarebbe ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Droga, denaro e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Dopo l’arresto, il 24enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini.