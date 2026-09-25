La droga? A Pisa ordinata sul cellulare e consegnata a casa 

PISA – Ordinazioni su Telegram, consegne concordate in città e sostanze stupefacenti portate direttamente a domicilio. È questo il sistema che la Procura della Repubblica di Pisa e la Guardia di finanza hanno ricostruito nell’ambito dell’“Operazione Delivery Pisa”, un’indagine partita da un canale digitale denominato “The SpaceWayPisa” e sviluppatasi fino a coinvolgere venditori, presunti collaboratori e numerosi acquirenti.

Il comunicato della Procura evidenzia soprattutto un elemento: la trasformazione delle modalità tradizionali di acquisto della droga attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale come punto di incontro tra domanda e offerta.

Secondo la ricostruzione investigativa, attraverso il canale Telegram venivano offerte soprattutto hashish e marijuana. Gli acquirenti potevano ordinare utilizzando strumenti di comunicazione di uso quotidiano e concordare successivamente la consegna nelle proprie abitazioni oppure in altri luoghi della città.

Un aspetto considerato particolarmente significativo dagli investigatori riguarda la presenza, tra gli acquirenti individuati, di numerosi studenti universitari. Proprio la possibilità di acquistare la sostanza senza recarsi nei tradizionali luoghi dello spaccio, ricevendola direttamente a casa, viene indicata dalla Procura come una modalità capace di rendere il fenomeno meno visibile.

L’indagine è stata avviata dalla Guardia di finanza dopo l’acquisizione di informazioni sull’esistenza del canale “The SpaceWayPisa”. Una volta aperto il procedimento, gli investigatori hanno effettuato acquisizioni di informazioni, osservazioni, appostamenti e pedinamenti.

Da qui è stato individuato un appartamento che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato utilizzato per custodire le sostanze, prepararle e confezionarle prima delle consegne.

Tre persone sono state individuate in relazione alla gestione del canale digitale e alle attività di custodia, preparazione e consegna. Con gli acquirenti sarebbero stati utilizzati anche pseudonimi.

Poi, il 9 luglio 2024, l’intervento nell’abitazione. Durante un servizio di osservazione, i militari hanno rilevato una presunta cessione di sostanza stupefacente e sono entrati nell’immobile. Le tre persone presenti sono state trovate, secondo quanto riportato nel comunicato della Procura, mentre maneggiavano le sostanze con strumenti da taglio.

Le perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di trovare altri quantitativi di stupefacenti, materiale per il confezionamento e denaro contante che, allo stato degli accertamenti, è stato ritenuto possibile provento delle cessioni contestate. Le tre persone sono state arrestate in flagranza e portate nella casa circondariale “Don Bosco” di Pisa.

L’inchiesta, però, non si è fermata agli arresti. L’esame forense dei telefoni e degli altri dispositivi sequestrati ha permesso di individuare numerosi acquirenti, successivamente sentiti dagli investigatori, e di raccogliere ulteriori elementi su altre persone che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero avuto ruoli nelle condotte esaminate.

Nel frattempo è stato disposto il sequestro preventivo del canale Telegram, poi oscurato. Gli investigatori hanno esaminato anche agende che sarebbero state utilizzate per registrare le operazioni e le somme ottenute dalle cessioni.

Le attività di osservazione e pedinamento hanno quindi portato gli investigatori anche a San Giuliano Terme, oltre che ad altre persone operanti nel territorio pisano. Da questi ulteriori accertamenti sono emerse nuove notizie di reato, inserite in un procedimento collegato e anch’esso coordinato dalla Procura di Pisa.

C’è poi il capitolo finanziario. Attraverso la cooperazione internazionale di polizia e l’Asset Recovery Office è stato sequestrato, ai fini della confisca anche per equivalente, un importo di 3.018,73 euro presente su un conto di trading online attivo a Cipro. La Procura precisa che questo elemento è ancora oggetto di verifica e, da solo, non permette di qualificare le condotte come associative.

Il bilancio dell’attività investigativa comprende tre persone sottoposte a custodia cautelare in carcere, tre denunciate in stato di libertà per l’ipotesi prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 309 del 1990 e una settima persona denunciata per l’ipotesi di favoreggiamento personale.

Sono invece 21 gli acquirenti segnalati alle Prefetture competenti, quando ne ricorrevano i presupposti, per la detenzione di sostanze stupefacenti destinata all’uso personale.

Il materiale sequestrato restituisce la dimensione dell’attività ricostruita dagli investigatori: circa 727 grammi di hashish, circa 111 grammi di marijuana, circa 45.000 milligrammi di liquido contenente cannabis e 3.735 euro in contanti.

A questi si aggiungono un immobile, il canale Telegram “The SpaceWayPisa”, il conto di trading con i 3.018,73 euro, due coltelli, sei bilancini di precisione, un grinder, una pistola a gas replica, una bicicletta, un monopattino, otto dispositivi informatici e telefoni cellulari e agende con annotazioni contabili.

La Procura richiama infine l’attenzione sul ruolo della domanda: la possibilità di ordinare online e ricevere la droga a domicilio, secondo l’ufficio giudiziario, può far apparire l’acquisto come un’operazione semplice e riservata, ma sostiene economicamente l’intera struttura che permette la custodia, il confezionamento, il trasporto e la distribuzione delle sostanze.