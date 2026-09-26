Auto contro i Carabinieri, poi la fuga: 63enne arrestato

CASTELFRANCO DI SOTTO – Prima ha rischiato di travolgere con la propria auto la pattuglia dei Carabinieri, poi ha tentato di sfuggire ai militari con una fuga pericolosa, durante la quale ha invaso più volte la corsia opposta. Un uomo di 63 anni è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nella serata del 24 settembre, durante un servizio di controllo del territorio. I Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto stavano percorrendo via Ponticelli quando hanno visto arrivare un’utilitaria che, procedendo nella direzione opposta, si è diretta verso la loro vettura.

I militari sono riusciti a evitare l’impatto e hanno intimato l’Alt. Il conducente, però, ha ignorato l’ordine e ha accelerato, dando inizio alla fuga. Per diversi tratti ha guidato a zig-zag, invadendo continuamente la corsia opposta e costringendo gli altri automobilisti a compiere manovre improvvise per evitare lo scontro.

In particolare, un veicolo, per evitare un frontale, è finito fuori dalla sede stradale.

I Carabinieri hanno proseguito l’inseguimento fino al territorio del Comune di Altopascio, dove sono riusciti a fermare l’utilitaria e bloccare il conducente.

Il 63enne è apparso in evidente stato di alterazione. Alcoltest e test rapido per le sostanze stupefacenti hanno dato entrambi esito negativo. L’uomo è stato quindi sottoposto ad Accertamento Sanitario Obbligatorio e accompagnato all’ospedale di Empoli per le cure e le valutazioni del caso.