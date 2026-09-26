Fugge dalla Squadra Mobile e finisce con l’auto in un fossato: sequestrati quasi 5 chili di hashish

ORCIANO PISANO – Ha tentato una fuga rocambolesca prima in auto e poi a piedi, ma è stato raggiunto e arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pisa. Nell’auto che aveva abbandonato in un fossato sono stati trovati 40 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi cinque chili.

L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo riservato del territorio lungo la Statale 206, nella zona di confine tra il territorio di Orciano Pisano e la provincia di Livorno.

Gli agenti hanno notato un’auto che procedeva a forte velocità e che, poco dopo, si è fermata in una piazzola nel territorio di Rosignano Marittimo. Il comportamento del conducente ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intimargli l’alt.

L’uomo, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato, imboccando a tutta velocità una strada sterrata che conduceva verso un’abitazione privata. La fuga, però, è durata poco: nella concitazione, il conducente ha perso il controllo della vettura, che è finita in un profondo fossato.

A quel punto ha abbandonato l’auto e ha cercato di proseguire la fuga a piedi. Gli investigatori non lo hanno perso di vista e, dopo alcune centinaia di metri, sono riusciti a raggiungerlo e immobilizzarlo.

Il controllo del veicolo, reso particolarmente difficoltoso dalla posizione in cui era finito, ha permesso di scoprire il motivo della fuga. Sul pianale del sedile anteriore del passeggero, all’interno di una busta, gli agenti hanno trovato 40 panetti di hashish confezionati sottovuoto, per un peso complessivo di quasi cinque chilogrammi.