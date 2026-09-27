I cani fuggono dal cancello e si perdono: la polizia li ritrova e li riporta a casa

VOLTERRA – Ore di apprensione per una donna che sabato 26 settembre ha visto sparire i suoi due cani, usciti dal giardino di casa durante la consueta passeggiata mattutina. L’appello della proprietaria è stato affidato ai social, nella speranza che qualcuno potesse fornire indicazioni utili per ritrovarli.

A raccogliere l’allarme sono stati anche gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio. Dopo aver individuato la zona nella quale avrebbero potuto essersi rifugiati gli animali, la pattuglia ha iniziato a controllare le strade circostanti.

La ricerca ha dato i suoi frutti lungo una traversa della Strada provinciale 15, dove i poliziotti hanno visto i due cani muoversi impauriti ai margini della carreggiata. Quando gli agenti sono scesi dall’auto, gli animali si sono nascosti nella vegetazione.

È iniziata così una paziente opera di avvicinamento. Dopo diversi tentativi, anche grazie alla particolare sensibilità dei due poliziotti nei confronti degli animali, i cani si sono lasciati raggiungere e recuperare.

Poco dopo sono stati riconsegnati alla loro proprietaria, che ha potuto finalmente riabbracciarli. La donna ha raccontato agli agenti la grande paura provata, soprattutto perché la zona boschiva è attraversata da una strada molto trafficata e i due animali avrebbero potuto essere investiti.