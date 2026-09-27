Piccone e tombino per entrare nella gioielleria: colpo nella notte a Pontedera

PONTEDERA – Una notte di devastazione per mettere a segno un furto. È quanto accaduto nel centro di Pontedera, dove quattro persone hanno preso di mira una gioielleria e sono riuscite a penetrare all’interno dopo aver abbattuto le barriere che proteggevano l’attività.

L’obiettivo è stata la Orogenesi di corso Matteotti. La banda è entrata in azione alle prime ore di domenica, utilizzando un’auto di grossa cilindrata per trascinare via le inferriate: una corda sarebbe stata fissata alla vettura per riuscire a strapparle.

A quel punto sono entrati in scena piccone e tombino, usati per rompere le vetrine e forzare l’ingresso.

Quando è scattato l’allarme, i responsabili si erano già allontanati. Le forze dell’ordine si sono messe sulle loro tracce e la fuga è proseguita fino a Vicarello.