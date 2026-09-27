Vandalizzata la sede di Rifondazione Comunista a Pontedera

Divelta e spaccata in due la piccola bacheca in legno che da sempre sta accanto alla porta del circolo, strappati i manifesti . E’ quanto avviene nella storica sezione pontederese di Rifondazione Comunista a Pontedera, in Viale Italia, quartiere Fuori del Ponte . Ad accorgersi di quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 27 settembre, sono stati alcuni militanti, impegnati in questi giorni alla festa provinciale del partito che si tiene fino a stasera al circolo Arci L’Ortaccio di Vicopisano .

Strappati e fatti a brandelli i manifesti ed i comunicati attaccati in bacheca, tra cui la foto della consigliera comunale Denise Ciampi. “Questa azione segue un cartello di minaccia ritrovato qualche giorno fa attaccato sulla vetrina del circolo che recitava ‘comunisti di merda ve la facciamo pagare’ – raccontano gli iscritti alla sezione comunista. – Un avvisaglia che probabilmente abbiamo presa con troppa leggerezza visto quanto successo oggi. Ma soprattutto segue l’attacco di qualche settimana fa dei soliti leoni da tastiera di chiara matrice fascista a seguito della presa di posizione sulla nostra pagina Facebook per la vicenda della scritta ‘Pontenegra’, in cui denunciavamo il brutto clima razzista e xenofobo che si respira oramai anche nella nostra città. Certamente non ci lasceremo intimidire e continueremo convintamente e con coerenza le nostre idee e le nostre lotte”.