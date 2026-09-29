Due lupi morti nel pisano, allarme degli animalisti

SAN GIULIANO TERME – Prima una lupa trovata senza vita dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco. Poi, a breve distanza, la scoperta della carcassa di un cucciolo. È una sequenza che ha acceso l’attenzione nell’area tra Vecchiano e San Giuliano Terme, dove Lndc Animal Protection ha deciso di rivolgersi alle autorità.

Il primo episodio si è verificato nella zona del Paduletto, a Vecchiano. La lupa sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco e, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe morta immediatamente. Il corpo è stato successivamente trasferito all’Istituto Zooprofilattico, dove saranno eseguiti gli accertamenti necessari.

Il secondo ritrovamento è avvenuto ad Arena Metato, nel territorio di San Giuliano Terme. Si tratta di un cucciolo, per il quale non sono ancora state accertate le cause della morte.

Proprio la presenza dei due animali morti nella stessa zona e in un arco temporale ravvicinato ha portato Lndc Animal Protection a chiedere verifiche approfondite. L’associazione ha presentato una denuncia contro ignoti e sollecita l’intervento degli investigatori per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

“Se a questo si aggiunge il ritrovamento di un cucciolo morto nella stessa zona, è impossibile non parlare di una situazione allarmante”, afferma Piera Rosati, presidente dell’associazione.

Lndc Animal Protection richiama inoltre l’attenzione sulla tutela del lupo, ricordando che si tratta di una specie protetta dalla normativa nazionale ed europea e che la sua uccisione costituisce una violazione di particolare gravità.

Nel mirino dell’associazione è finito anche il corso promosso dalla Regione Toscana per la formazione degli “Operatori dei grandi carnivori”. Secondo Lndc Animal Protection, tra i requisiti richiesti per partecipare figurerebbe il possesso del porto d’armi per uso caccia. L’associazione ha quindi inviato una lettera al presidente della Regione chiedendo che l’iniziativa venga revocata.

Sul fronte dei due animali trovati morti, la richiesta è invece quella di non fermarsi alle prime verifiche e di raccogliere tutti gli elementi utili a stabilire cosa sia accaduto.

L’associazione sollecita in particolare Carabinieri Forestali e Procura a individuare il responsabile dell’uccisione della lupa e a chiarire le circostanze della morte del cucciolo.