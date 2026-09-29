La carambola|
Incidente tra due auto e un furgone: traffico in tilt sulla strada per Forcoli
Sul posto Vigili del Fuoco e 118
TREGGIAIA – Incidente stradale nel pomeriggio lungo via delle Colline per Legoli, nel tratto compreso tra le frazioni di Treggiaia e Forcoli. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è iniziato intorno alle 16.30.
Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture e un furgone si sono scontrati. Nell’impatto, il furgone è rimasto in bilico tra la sede stradale e il campo sottostante.
Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente del furgone, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118, e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la Polizia Locale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.
L’incidente ha provocato forti ripercussioni sul traffico in direzione Forcoli.