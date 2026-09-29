Incidente tra due auto e un furgone: traffico in tilt sulla strada per Forcoli

TREGGIAIA – Incidente stradale nel pomeriggio lungo via delle Colline per Legoli, nel tratto compreso tra le frazioni di Treggiaia e Forcoli. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è iniziato intorno alle 16.30.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture e un furgone si sono scontrati. Nell’impatto, il furgone è rimasto in bilico tra la sede stradale e il campo sottostante.