A Cisanello|
Gravissimo investimento sulla Tosco Romagnola: bambina di 6 anni e nonno di 78 anni in ospedale
La piccola in sala operatoria
CASCINA – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio sulla Tosco Romagnola, in località Montione, dove una bambina di 6 anni e il nonno di 78 anni sono stati investiti.
Le condizioni della piccola sono apparse subito estremamente gravi. La bambina ha riportato un politrauma gravissimo ed è stata rianimata e intubata sul posto dal medico dell’Alpha. Dopo le prime manovre di emergenza è stata trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa, dove, secondo le informazioni disponibili, è stata portata immediatamente in sala operatoria.
Grave anche il nonno, che ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in codice rosso al Cisanello. Al momento del trasferimento era cosciente.
Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pisa, un’ambulanza India di Pisa, la Croce Rossa e la Polizia municipale di Cascina.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.