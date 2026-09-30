Gravissimo investimento sulla Tosco Romagnola: bambina di 6 anni e nonno di 78 anni in ospedale

CASCINA – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio sulla Tosco Romagnola, in località Montione, dove una bambina di 6 anni e il nonno di 78 anni sono stati investiti.

Le condizioni della piccola sono apparse subito estremamente gravi. La bambina ha riportato un politrauma gravissimo ed è stata rianimata e intubata sul posto dal medico dell’Alpha. Dopo le prime manovre di emergenza è stata trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa, dove, secondo le informazioni disponibili, è stata portata immediatamente in sala operatoria.