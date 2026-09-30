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Gravissimo investimento sulla Tosco Romagnola: bambina di 6 anni e nonno di 78 anni in ospedale

30 settembre 2026 | 16:48
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di Redazione

Redazione

Gravissimo investimento sulla Tosco Romagnola: bambina di 6 anni e nonno di 78 anni in ospedale

La piccola in sala operatoria

CASCINA – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio sulla Tosco Romagnola, in località Montione, dove una bambina di 6 anni e il nonno di 78 anni sono stati investiti.

Le condizioni della piccola sono apparse subito estremamente gravi. La bambina ha riportato un politrauma gravissimo ed è stata rianimata e intubata sul posto dal medico dell’Alpha. Dopo le prime manovre di emergenza è stata trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa, dove, secondo le informazioni disponibili, è stata portata immediatamente in sala operatoria.

Grave anche il nonno, che ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in codice rosso al Cisanello. Al momento del trasferimento era cosciente.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pisa, un’ambulanza India di Pisa, la Croce Rossa e la Polizia municipale di Cascina.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.