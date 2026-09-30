La protesta esplode in carcere e finisce sui social: barricate e agenti schierati

La protesta è iniziata nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, intorno alle 18. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni detenuti avrebbero realizzato barricate all’interno della struttura , cercando di impedire l’intervento degli agenti della polizia penitenziaria.

A documentare alcuni momenti della rivolta è stato un detenuto che ha avviato una diretta su TikTok. Il filmato avrebbe raggiunto quasi 15mila spettatori , mostrando dall’interno dell’istituto le fasi della protesta e l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante la diretta vengono inoltre mostrati alcuni dispositivi elettronici che, secondo quanto sostenuto dal detenuto che stava effettuando la ripresa, sarebbero stati trovati all’interno di alcune celle e sarebbero all’origine della protesta. Nel video si sentono anche riferimenti a un medico e a un’ambulanza.