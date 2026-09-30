Tentano di portare via una barboncina dal giardino: paura per un cane a Migliarino

Vicino a dove sono spariti 2 cani

MIGLIARINO PISANO – Momenti di paura ieri per la proprietaria di una barboncina che ha rischiato di vedersi portare via il proprio cane proprio davanti alla porta di casa.

Secondo quanto raccontato dalla donna in un appello diffuso sui social, due sconosciute avrebbero cercato di attirare la cagnolina mentre si trovava nei pressi del cancello dell’abitazione. Le due sarebbero arrivate anche a mettere le mani sull’apertura, nel tentativo di entrare in contatto con l’animale.

La proprietaria, appena rientrata dalla passeggiata con la barboncina, si era allontanata soltanto per pochi istanti per lasciare alcune cose in casa. È stato proprio in quel momento che si sarebbe verificato il tentativo, interrotto dal suo tempestivo intervento.

Le due donne, stando alla descrizione fornita, avrebbero circa 35-40 anni. Una avrebbe i capelli corti, l’altra raccolti in una coda; entrambe vengono descritte con capelli mesciati.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione anche perché avvenuto in una zona già interessata dalla vicenda dei due cani di Barbara Lunardini, scomparsi mesi fa e ancora non ritrovati. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi che permettano di collegare i due episodi.