“I soldi alla maga per un investimento, poi l’attesa del bonifico mai arrivato”: la testimonianza di una vittima

PISA – Prima le carte, poi gli investimenti e infine i “lavori” di magia. È così che, secondo la sua testimonianza, una donna della provincia di Lucca sarebbe arrivata a consegnare complessivamente circa 50mila euro, forse anche qualcosa in più, alla cartomante Serenella Guidi, 58 anni, arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza.

La donna, che per tutelarla chiameremo Lucrezia, ha deciso di raccontare la propria esperienza a Cuoio in Diretta. Il nome è di fantasia e viene utilizzato esclusivamente per proteggere la sua identità.

Il primo contatto sarebbe avvenuto attraverso un’amica, in un momento particolarmente delicato della sua vita.

“Ero in un momento molto brutto della mia vita. Sono andata da lei per farmi fare le carte. Mi diceva quello che magari, in quel momento, avevo bisogno di sentire”.

Per alcune settimane, racconta Lucrezia, il rapporto sarebbe rimasto quello tra una cliente e una cartomante. Poi qualcosa sarebbe cambiato.

“È venuta da me e ha cominciato a parlarmi di investimenti. Mi raccontava di un avvocato di Firenze che, diceva, lavorava con gli arabi a Dubai. Lo chiamava ‘Massimo’. Sui social pubblicava anche fotografie con lui, in Croazia, e diceva che era il suo compagno”.

La donna aveva nel frattempo accumulato una somma importante.

“Ogni mese mettevo da parte 2.500, a volte 3mila euro. Nel tempo ero arrivata ad avere circa 37mila euro”.

Quei risparmi sarebbero diventati, secondo la ricostruzione della donna, il punto di partenza degli investimenti proposti dalla cartomante.

“Mi diceva: ‘Dammi 2mila euro, in un mese ti fruttano 3mila’. La prima tranche andò bene”.

Un primo investimento andato a buon fine avrebbe aumentato la fiducia di Lucrezia.

“Poi mi disse che erano maturati 10mila euro a mio favore. Io volevo prenderli, ma lei mi disse: ‘Non li prendere, tra sei mesi avrai 50mila euro’”.

A quelle promesse si sarebbero poi affiancati i cosiddetti “lavori” di magia.

“Mi faceva dei lavori che costavano 2.500 euro l’uno”.

Riti e pratiche che, secondo quanto riferito dalla donna, sarebbero stati proposti per ottenere diversi risultati, dalla serenità alla ricchezza, fino alla soluzione di problemi personali.

Il denaro sarebbe stato consegnato in contanti.

“L’unica cosa di cui non sono più in possesso sono le ricevute dei versamenti, che con una scusa mi ha richiesto indietro e io gliele ho date. Ricevute tra virgolette, ovviamente, si trattava di semplici foglietti con una firma. I pagamenti li ho fatti tutti in contanti”.

Con il passare del tempo, però, Lucrezia avrebbe iniziato a chiedere la restituzione delle somme.

“Io le chiedevo i soldi e lei mi rispondeva: ‘Ora ti arriva il bonifico’. Io aspettavo, ma non mi è mai arrivato niente”.

Secondo la donna, quella attesa sarebbe proseguita per oltre un anno, tra nuove rassicurazioni e richieste di riavere il denaro.

“È stata una tiritera che è andata avanti per oltre un anno. Io continuavo a chiedere i miei soldi e aspettavo che arrivassero”.

Nel frattempo, sostiene Lucrezia, i suoi risparmi sarebbero progressivamente diminuiti fino a lasciare vuoti due conti.

“Alla fine mi ha svuotato completamente due conti”.

La cifra complessiva che la donna ritiene di aver perso si aggirerebbe intorno ai 50mila euro, forse anche qualcosa in più. Una somma che comprenderebbe sia il denaro destinato agli investimenti sia quello pagato per i cosiddetti “lavori”.

Oggi Lucrezia dice di avere ancora le conversazioni avute con la cartomante.

“Ho conservato tutti i messaggi. Le chiedevo i soldi e lei mi diceva che sarebbe arrivato il bonifico. Ma quei soldi non sono mai arrivati”.

Ripensando a quella vicenda, la donna riconosce di essere stata particolarmente vulnerabile nel periodo in cui aveva incontrato la cartomante.

“Sono stata molto ingenua. Ero in un momento molto brutto e lei mi diceva quello che magari avevo bisogno di sentire”.

Una storia che, nella sua ricostruzione, sarebbe dunque partita da una lettura delle carte e sarebbe proseguita con promesse di guadagni e richieste di denaro per i “lavori”, fino alla perdita dei risparmi.

Il racconto di Lucrezia rappresenta la prospettiva di una presunta vittima e va tenuto distinto dagli elementi dell’inchiesta giudiziaria. Le accuse contestate a Serenella Guidi dovranno essere valutate nelle sedi competenti e per l’indagata vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.