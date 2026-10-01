Insulti e tentata aggressione ai Carabinieri, 36enne in manette

PONTEDERA – Era in forte stato di alterazione dopo aver bevuto alcol e stava creando problemi all’interno di un esercizio commerciale. Quando sono arrivati i Carabinieri, però, la situazione è ulteriormente degenerata: insulti ai militari, rifiuto di fornire i documenti e un tentativo di aggressione. Un uomo di 36 anni, cittadino straniero, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 settembre, nella frazione di San Casciano, nel territorio di Cascina. La segnalazione è partita da un’attività commerciale, dove il 36enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, stava disturbando gli altri clienti.

Sul posto è arrivata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera. Alla vista dei militari, tuttavia, l’uomo non avrebbe accettato di collaborare. Ha iniziato a rivolgere loro insulti, si è rifiutato di esibire un documento di identità e avrebbe quindi tentato di aggredirli.

I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo, evitando che l’episodio potesse avere conseguenze più gravi per gli avventori presenti e per il personale dell’esercizio.