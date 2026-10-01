Tragedia dopo l’investimento: non ce l’ha fatta la bambina di 7 anni

CASCINA (PISA) – Non ce l’ha fatta la bambina di 7 anni rimasta gravemente ferita nell’investimento avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 settembre, sulla Tosco Romagnola, nella zona di Montione, a ridosso di Titignano.

La piccola, Zoe Mancarelli, è deceduta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stata trasferita dopo essere stata inizialmente soccorsa e operata all’ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.

La bambina stava attraversando la strada insieme al nonno, 78 anni, quando i due sono stati travolti da una Dacia condotta da un uomo di circa 70 anni. L’impatto è stato molto violento e entrambi sono stati sbalzati a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e della Croce Rossa di Pisa, insieme all’automedica. La piccola è stata rianimata e intubata sul posto prima di essere trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo l’intervento a Cisanello è stato disposto il trasferimento al Meyer.

Anche il nonno è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni restano serie.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale di Cascina, intervenuta per effettuare i rilievi con il supporto dei carabinieri.