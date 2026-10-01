Il dramma|
Tragedia dopo l’investimento: non ce l’ha fatta la bambina di 7 anni
Al Meyer
CASCINA (PISA) – Non ce l’ha fatta la bambina di 7 anni rimasta gravemente ferita nell’investimento avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 settembre, sulla Tosco Romagnola, nella zona di Montione, a ridosso di Titignano.
La piccola, Zoe Mancarelli, è deceduta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stata trasferita dopo essere stata inizialmente soccorsa e operata all’ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.
La bambina stava attraversando la strada insieme al nonno, 78 anni, quando i due sono stati travolti da una Dacia condotta da un uomo di circa 70 anni. L’impatto è stato molto violento e entrambi sono stati sbalzati a diversi metri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e della Croce Rossa di Pisa, insieme all’automedica. La piccola è stata rianimata e intubata sul posto prima di essere trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo l’intervento a Cisanello è stato disposto il trasferimento al Meyer.
Anche il nonno è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni restano serie.
La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale di Cascina, intervenuta per effettuare i rilievi con il supporto dei carabinieri.
La notizia della morte della bambina ha gettato nel dolore la comunità, che aveva seguito con apprensione le ore trascorse dall’incidente, nella speranza che la piccola potesse superare le gravissime conseguenze dell’investimento.